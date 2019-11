Objectif: rivaliser avec les Américains

Un financement adapté et stable, argumente-t-elle, lui permettrait de retenir des artistes en animation fortement sollicités par les studios européens et américains établis à Montréal. Déjà, pour Félix et le trésor de Morgäa, elle a réussi à ramener à Québec des chefs d’équipe qui étaient partis pour Montréal après Nelly et Simon : Mission Yéti, faute de boulot dans la capitale. Elle espère aussi garder les jeunes diplômés du baccalauréat en art et science de l’animation de l’Université Laval qui se sont joints à 10e Ave Animation.