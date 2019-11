Perte importante chez les Red Wings

L’attaquant Justin Abdelkader est blessé au «milieu du corps» selon son entraîneur-chef Jeff Blashill et il manquera au moins trois semaines d’activités, a indiqué celui-ci lundi.

Abdelkader a raté la séance d’entraînement du jour après avoir totalisé environ 12 minutes de jeu face aux Golden Knights de Vegas la veille.

Le vétéran de 32 ans a été limité à trois mentions d’aide en 16 rencontres depuis le début de la campagne.

Pour combler le poste vacant, les Wings ont rappelé l’ailier droit Givani Smith de leur filiale de Grand Rapids dans la Ligue américaine. Le joueur de 21 ans a obtenu trois buts et quatre aides en 10 matchs cette saison. De plus, il a joué les trois premières parties de sa carrière avec Detroit il y a quelques semaines et n’a pu inscrire son nom à la feuille de pointage.