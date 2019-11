Quel avenir attend la Coupe Nissan Micra?

Nissan a annoncé que l’année-modèle 2019 sera la dernière pour la Micra au Canada.

Quelques questions restent en suspens depuis cette annonce, dont l’avenir de la Coupe Nissan Micra.

Dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB Radio, les animateurs Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Jacques Deshaies, promoteur de cette série monotype. Interrogé au sujet d’une éventuelle Coupe Nissan Kicks ou d’une Coupe Nissan Leaf, M. Deshaies s’est contenté de répondre: «au moment où on se parle, on n’a rien de défini, on n’a rien d’arrêté. [...] Ce que je sais, c’est que Nissan continue de travailler avec moi, puis que Nissan veut continuer. Dans quelle voie, ça, on ne le sait pas.»

Alors que la cinquième saison de la série vient d’être bouclée, M. Deshaies a souligné l’impressionnante courbe d’apprentissage du vainqueur de cette année, Marc Signoretti. «Ce gars-là n’avait jamais touché à une voiture en circuit routier avant le début de la saison 2019. Il arrivait du karting, et il gagne le championnat. C’est quand même exceptionnel!»

Au cours de cette émission, les deux animateurs ont aussi échangé à propos du moteur EcoDiesel qui sera offert dans le Jeep Gladiator, d'une Ford Mustang 100% électrique et manuelle et du prix de journaliste automobile de l’année remporté par Marc Lachapelle.

Ils ont livré aussi leurs impressions sur les Honda Accord, Subaru Legacy et BMW Série 7 récemment conduites.

Avec Germain, Antoine revient aussi sur le reportage de J.E. au cours duquel on apprend que certains pneus d’hiver ne sont pas réellement des pneus... d’hiver.

