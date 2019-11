Sentiers et passerelles à Châteauguay

En roulant sur la route 132, passé Kahnawake, on est loin de penser, en arrivant à Châteauguay, que deux sites naturels avec sentiers s’y trouvent. Ce qui surprend encore plus, ce sont les passerelles qui nous permettent de marcher les pieds bien au sec dans des milieux inondables et fragiles au piétinement.

L’un des territoires protégés est situé sur l’île Saint-Bernard où habitaient les Sœurs grises et l’autre, plus au sud, entre la route 132 et l’A-30. Gérés par l’organisme de conservation et d’éducation à la nature Héritage Saint-Bernard, les deux sites sont dotés de superbes pavillons d’accueil.

Refuge faunique

Photo courtoisie, Dominic Gendron

Sur l’île Saint-Bernard, le Café de l’île donne accès au refuge faunique Marguerite-D’Youville. Un sentier fait le tour de l’île à travers champ et boisé, longeant d’abord le lac Saint-Louis.

On y croise souvent des chevreuils. À moins d’un kilomètre, des mangeoires d’oiseaux donnent l’occasion d’épier mésanges, cardinaux ou pics, pour ne nommer que ceux-là.

Ne manquez pas de faire une halte à la boutique, inspirante pour des cadeaux de Noël avec ses produits du terroir et ses accessoires de plein air. Aussi en vente : des articles avec des photos prises par Sophie Thibault, chef d’antenne à TVA/LCN, dont des tasses, des cartes de souhaits et son livre Dans ma nature. Les profits sont destinés au refuge faunique.

Photo courtoisie, Dominique Poirier

Centre écologique

Des mangeoires attirant les oiseaux, on en retrouve aussi au Centre écologique Fernand-Seguin, dont une station près de l’accueil. Il y en a d’autres sur les sentiers quatre saisons nos 1 et 2, à moins d’une heure de marche.

Photo courtoisie, Dominic Gendron

N’oubliez pas d’apporter des graines de tournesol pour attirer les mésanges. Quand elles se posent sur notre main, on ne peut que s’émerveiller.

► En bref

Sentiers au refuge faunique (entrée payante) : 8 km dont 1293 m de passerelles

Sentiers au centre écologique (entrée gratuite) : 4,8 km dont 487 m de passerelles et 300 m en construction finale

ilesaintbernard.com

D’autres idées pour le week-end

Le Chemin du Terroir

À Oka, Mirabel et ailleurs dans les Laurentides, on découvre des saveurs auprès d’une vingtaine de producteurs. On y déniche des paniers-­cadeaux gourmands originaux.

laurentides.com

Mont-Tremblant pas cher

Pour un séjour au meilleur prix, optez pour un gîte ou une auberge membre de B&B Tremblant. À partir de 90 $ par nuit pour deux personnes, petit déjeuner inclus.

bbtremblant.com

Un chalet dans Charlevoix

À Baie-Saint-Paul, le camping Le Genévrier loue des chalets parmi les moins chers dans la région. Un style scandinave de deux chambres coûte de 120 $ à 245 $ par nuit.

genevrier.com