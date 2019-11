Silence, on tourne

L’École de cinéma et télévision de Québec (ECTQ) ouvrira ses portes au public demain mardi, dès 18 h 30 pour une visite de l’école, de son plateau de tournage, pour des rencontres avec des professionnels du cinéma, des séances d’informations sur l’école et ses programmes, etc. Fondée à Québec en 2004, l’ECTQ reçoit environ 80 étudiants par année, dont plus de la moitié est originaire d’Europe ou d’ailleurs dans le monde. Entrée gratuite sans réservation pour la porte ouverte du 12 novembre. D’autres détails au https://ectq.com.