Un autre accomplissement pour Connor McDavid

En fournissant trois buts dans un gain de 6 à 2 contre les Ducks d’Anaheim, l’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid a non seulement aidé son équipe à l’emporter, mais il est également devenu le huitième joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) a atteindre les 400 points en carrière, et ce, avant d’avoir 23 ans.

Le numéro 97 rejoint ainsi un groupe composé de Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Peter Stastny, Eric Lindros, Mike Bossy, Sidney Crosby et Bryan Trottier.

L’athlète de 22 ans et 302 jours a réussi l’exploit sur sa première réussite de la rencontre, un but qui donnait les devants à sa formation.

«Leon Draisaitl a fait du bon travail pour me repérer au centre de la glace, j’avais de la vitesse et j’ai simplement tenté de mettre la rondelle au filet. On peut dire que j’ai un peu joué de chance», a indiqué McDavid au micro du réseau Sportsnet après sa performance.

Le premier choix de l’encan de 2015 a ensuite réalisé ses deux autres buts lors de la troisième période, quand son équipe avait déjà une avance de 4 à 2 et après que les Ducks aient réduit l’écart.

«Nous avons remporté des matchs de toutes sortes de façon, avec des remontées ou en maintenant des avances. Je n’ai vraiment aimé que nous donnions un but et plusieurs bonnes chances de marquer en début de période. Alors, nous avons pris les moyens d’assurer notre victoire.»

Encore dépendant de McDavid

Avec 11 buts et 19 mentions d’aide pour 30 points cette saison, McDavid a maintenant participé à 52% des réussites des Oilers. Cette réalité n’est pas nouvelle chez l’équipe albertaine, mais son capitaine en veut plus de ses coéquipiers.

«Comme groupe, la production offensive ne vient pas facilement cette année. Nous avons besoin de créer davantage de jeu et de marquer plus de buts», a-t-il dit.

Contre les Ducks, Ryan Nugent-Hopkins a touché la cible deux fois au grand plaisir de McDavid, qui veut cependant que ça continue.

«Nous avons encore du travail à faire, beaucoup de travail. Nous aimons votre jeu défensif, même si nous donnons des chances de marquer. Je n’ai pas aimé le nombre de pénalités que nous avons pris. [...] Il reste beaucoup de chemin à faire et beaucoup de boulot.»

Comme quoi les exceptionnels sont rarement satisfaits, même quand ils accomplissent de grandes choses.