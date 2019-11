Un homme de Québec sauvé grâce à sa montre

Un homme de Québec a su qu'il éprouvait des problèmes cardiaques, grâce à sa montre intelligente. Elle lui a envoyé un message bien particulier en septembre dernier, soit d'aller consulter un médecin, ce qui lui a peut-être évité un accident vasculaire cérébral (AVC).

Marc Gagnon, 62 ans, n'avait pas l'impression que sa montre intelligente pouvait être un outil aussi important, que ça pouvait toucher sa santé. Il a ressenti un malaise cardiaque le 29 septembre dernier, alors qu'il regardait la télévision à son domicile.

«J'ai eu l'impression que mon rythme cardiaque commençait à augmenter. J'avais l'impression que je montais une côte à Lac-Beauport (...) J'ai appelé mon fils, il a dit ''Papa, tu as une montre Apple, tu as les données santé. Tu devrais prendre les données sur ta montre''.»

C'est plutôt assez simple à utiliser. Il suffit d'ouvrir l'application «électrocardiogramme» pour activer les électrodes intégrées au dos de la montre, et de presser le bouton 30 secondes. L'application ECG indique ensuite si le cœur bat à un rythme normal.

«J'ai pris les enregistrements peut-être aux 10 minutes. Et à chaque fois, on me disait soit «fibrillation auriculaire» ou «rythme cardiaque trop élevé». Mon rythme cardiaque était au-dessus de 135.»

Ce jour-là, Marc Gagnon ne prend aucune chance et décide de se rendre aux urgences. La médecin qui lui répond est loin d'être alarmante.

«Elle m'a dit ''vos enregistrements semblent quand même assez normaux''. J'ai dit ''parce que le problème que j'ai, c'est quand je regarde mon téléphone, j'ai des enregistrements qui disent que j'ai une fibrillation auriculaire qui ont été enregistrés cet après-midi.'' Et là, quand elle a vu ça, on dirait qu'elle a compris. Elle a dit ''wow, il y a quelque chose!''«

Pour le Dr Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, les traitements sont nécessaires pour éviter des complications. Il faut donner des médicaments pour éclaircir le sang, autrement des caillots peuvent se former.