Une attaque au ralenti

Les Blue Jackets ont mangé toute une claque au cours de l’été. En l’espace de quelques jours, Artemi Panarin, Sergei Bobrovsky, Matt Duchene et Ryan Dzingel sont partis sous d’autres cieux. Bien qu’elle avait vu venir le coup, la troupe de John Tortorella en arrache depuis le début de la saison.

Les surprenants tombeurs du Lightning de Tampa Bay, au premier tour des séries éliminatoires, s’amènent au Centre Bell, au 13e rang dans l’Est. Au cours des sept derniers matchs, ils ont maintenu un pitoyable dossier de 1-5-1.

Pas besoin de chercher bien loin pour comprendre les déboires de cette équipe. Au cours de ces sept rencontres, elle a marqué un total de 13 buts, dont quatre lors du même match.

« Depuis quelque temps, les occasions de marquer sont là. C’est certain que la LNH, c’est une ligue de résultat. Ça prend des victoires. Mais si, sur 82 matchs, tu obtiens 20 occasions de marquer par rencontre, la rondelle va finir par entrer », a déclaré lundi Pierre-Luc Dubois, meneur de l’équipe avec six buts.

Dubois dit juste. Avec 33,6 tirs par match, ses coéquipiers et lui composent l’une des équipes qui mettent le gardien adverse à l’épreuve le plus souvent. Sauf qu’en attendant que ça débloque, ce manque d’opportunisme coûte des gains et prive les Jackets de précieux points au classement.

« (Joonas) Korpisalo joue très bien. Il nous garde dans les matchs. Il y a certains d’entre eux où il aurait fallu que je marque. J’ai obtenu des chances. C’est frustrant, mais ça fait partie d’une saison », a poursuivi l’athlète de 21 ans, rencontré au terme de l’entraînement tenu par les Blue Jackets à Brossard.

Attaquants timides

D’ailleurs, les 40 buts des représentants de l’Ohio constituent la plus maigre production offensive de toute la LNH. L’anémique contribution des attaquants est directement liée. En tout, ils ont marqué 32 buts, ce qui est bon pour le dernier rang du circuit, ex æquo avec les Devils du New Jersey.

Marqueur de 41 buts la saison passée, Cam Atkinson n’a fait scintiller la lumière rouge qu’à trois occasions cette saison. Josh Anderson en est un autre qui en arrache. Il n’a fait bouger les cordages qu’une seule fois.

Par conséquent, les défenseurs n’ont pas le choix de mettre l’épaule à la roue pour tenter de pallier ce manque à gagner.

« Oui, ça nous met un peu plus de pression. Mais c’est aussi notre boulot de contribuer offensivement. Nous devons appuyer nos attaquants, a soutenu Seth Jones. Je dis ça, mais notre première mission reste d’empêcher l’autre équipe de placer la rondelle dans notre but. »

Pas de risque à prendre

Voilà pourquoi Zach Werenski préfère ne pas prendre risque en ouvrant trop le jeu. Selon lui, il y a une autre façon d’aider les attaquants à se remettre en marche.

« Il y a beaucoup trop de talent en attaque au sein de cette équipe. Ils vont assurément recommencer à produire. Si on peut leur remettre la rondelle, alors qu’ils sont à pleine vitesse et qu’ils ont leur erre d’aller en zone neutre, ça pourrait aider », a affirmé l’arrière, tout de même déjà auteur de quatre buts cette saison.

Bon plan. Mais il faudra que la touche finale soit meilleure autour du filet adverse, sans qui les attaquants des Jackets ne feront que déplacer de l’air.

► Les Blue Jackets seront privés des services de Nick Foligno. L’attaquant a été suspendu pour les trois prochaines rencontres en raison du coup de coude qu’il a servi à Pierre-Édouard Bellemare, de l’Avalanche du Colorado, samedi.