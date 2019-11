Une bonne dose de Courage

Premier opus en anglais de Céline Dion en six ans, Courage joue sur plusieurs tableaux en mariant sonorités actuelles et ballades pop destinées aux fans des premiers jours. Résultat : on hérite d’un album qui comprend plusieurs bons moments, mais qui pèche par excès de zèle. Quelques titres auraient mérité d’être coupés au montage, histoire de permettre à l’artiste de conserver une meilleure moyenne au bâton.

Voici notre appréciation des 20 chansons du disque, qui atterrira en magasin vendredi en deux éditions, « standard » et « deluxe ». Courage Céline Dion ★★★ ★★ Photo courtoisie En magasin vendredi

1• Flying On My Own

Cette bombe dansante cadrerait dans n’importe quel festival de musique EDM. Une déclaration d’indépendance franchement entraînante.

2• Lovers Never Die

On dirait que Céline auditionne pour interpréter la chanson-thème du prochain film James Bond. Et c’est réussi.

3• Falling In Love Again

Offrande de Skylar Grey, cette jolie ballade piano-voix aborde l’un des sujets préférés des journaux à potins depuis que Céline a perdu René Angélil : retomber en amour. Extrait : « I never thought that I would be strong enough to move on / No it wasn’t part of the plan. » (« Je n’aurais jamais cru être assez forte pour passer à autre chose / Non, ce n’était pas prévu. »)

4• Lying Down

Fruit d’une collaboration entre David Guetta, Giorgio Tuinfort et Sia, cette ballade pétaradante évoque Alone du groupe Heart. Combinant violons et sonorités électroniques de manière plus ou moins convaincante, elle permet toutefois à Céline d’afficher son côté battant. Photo courtoisie, Sony Music Entertainment Inc.

5• Courage

Visiblement inspirée du décès de René Angélil, cette somptueuse ballade écrite par Erik Alcock, Liz Rodrigues et Stephan Moccio traite de résilience au sens large.

6• Imperfections

Premier extrait radio officiel, Imperfections montre que l’interprète de 51 ans peut sonner « moderne » sans effort. En prime, un discours sur l’acceptation de soi accompagné de claquements de doigts qui invitent à danser. Possiblement la meilleure chanson du disque.

7• Change My Mind

Coécrite par LP, Change My Mind n’atteint jamais une bonne vitesse de croisière, malgré les vaillants efforts de Céline, qui pousse sa voix au maximum au cours des 60 dernières secondes.

8• Say Yes

Un autre morceau du tandem Liz Rodrigues-Jörgen Elofsson. Le moins mémorable du lot.

9• Nobody’s Watching

L’une des chansons les plus instantanément accrocheuses du disque, qui résume parfaitement l’attitude « vivre et laisser vivre » que Céline Dion a adoptée au cours des dernières années. Le seul faux pas survient au refrain, quand Céline indique qu’elle souhaite « faire la fête comme un Belieber », surnom donné aux fans de Justin Bieber. La diva méritait mieux qu’une référence pop culture datant de 2012.

10• The Chase

Un hymne d’aréna 100 % canadien empruntant au style percussif des Lumineers, Of Monsters and Men et compagnie.

11• For The Lover That I Lost

Ballade piano-voix sans grand éclat écrite – en partie – par Sam Smith, sur laquelle Céline utilise un peu trop sa voix de gorge.

12• Baby

Bonne nouvelle : on reconnaît la signature de Sia. Mauvaise nouvelle : l’Australienne a déjà été plus inspirée.

13• I Will Be Stronger

Un petit tour à l’église signé Eg White, une musicienne britannique ayant travaillé avec Adele et James Morrison. L’orgue est salutaire. Photo courtoisie, Sony Music Entertainment Inc.

14• How Did You Get Here

Fruit du travail d’une dizaine d’auteurs-compositeurs, incluant The Stereotypes (Bruno Mars), ce morceau permet à Céline d’exprimer son côté soul rétro.

15• Look At Us Now

Accompagnée d’un chœur gospel, Céline explore son registre plus grave.

16• Perfect Goodbye

En 38 ans de carrière, Céline n’avait jamais enregistré une chanson au langage explicite. Perfect Goodbye brise cette séquence immaculée avec cette phrase : « This shit is perfect. » La pièce l’est un peu moins.

Édition Deluxe

17• Best of All

Une sympathique ballade sentimentale qui emprunte un peu trop à Stay With Me de Sam Smith.

18• Heart of Glass

Non, ce n’est pas une reprise du tube disco de Blondie de 1978, mais plutôt une autre composition de Sia. De loin supérieure à Baby.

19• Boundaries

Une chanson d’amour romantique qui séduit après une seule écoute. Un titre qui aurait mérité d’être inclus dans l’édition « standard » de Courage.

20• The Hard Way