Y a-t-il un parent dans la salle?

Samedi soir, avec fiston, on est allé au cinéma voir un petit film sur des gentils pompiers qui sauvent des vies et adoptent des enfants abandonnés. Bref, pas un chef-d’œuvre.

C’est le fait que pendant une heure et demie, des enfants sans surveillance se promenaient partout dans la salle, parlaient, faisaient un bruit d’enfer, sautaient dans les allées sans qu’un seul parent ne les ramène à l’ordre.

À ma droite, une petite fille a passé tout le film à brasser son immense verre de liqueur pour faire tinter les glaçons. Pendant une heure et demie ! Je lançais des regards vers son père, impassible, qui était soit sourd, soit aveugle, soit inconscient.

R .E .S .P .E .C .T

Avant que le film commence, on a toujours droit à un message rappelant à tous de fermer leur cellulaire et de ne pas texter pendant le film « par respect pour les autres ». Le mot-clé ici étant respect.

À peine les lumières éteintes, la mère assise devant moi sort son cellulaire et commence à texter. Je la laisse faire quelques secondes, en me disant que c’est peut-être une urgence, elle est peut-être en train de finaliser une OPA sur une multinationale.

Mais quand je vois qu’elle continue allègrement à se faire aller les doigts sur son écran, je lui tape sur l’épaule et lui demande gentiment de fermer son cell. « T’es une mal baisée » me répond-elle ! Devant ses enfants, devant mon enfant, elle m’agresse de la pire des façons.

Comme disent les Anglais : « Well, that escalated quickly ». On est passé rapidement de 0 à 100 km/h dans le lancer d’insulte !