Yordan Alvarez et Pete Alonso sont les recrues de l'année au baseball majeur

Les joueurs de première année Yordan Alvarez, des Astros de Houston, et Pete Alonso, des Mets de New York, ont reçu le trophée Jackie Robinson, remis au meilleur joueur de première année dans les deux ligues du baseball majeur, lundi.

Alvarez, âgé de 22 ans, a reçu cet honneur de façon unanime dans la Ligue américaine. Il a aidé son équipe à atteindre la Série mondiale pour une deuxième fois en trois ans. Le Cubain a aussi participé au succès qu’ont connu les Astros en saison régulière, eux qui ont récolté 107 victoires.

En 87 matchs cette saison, Alvarez a conservé une moyenne au bâton de ,313. Celui qui agit principalement comme frappeur désigné a claqué 27 longues balles, en plus de produire 78 points. Il devient le troisième joueur des Astros à recevoir un tel honneur après Carlos Correa, en 2015, et Jeff Bagwell, en 1991. Il a devancé au scrutin Brandon Lowe et John Means, les deux autres finalistes dans la Ligue américaine.

Photo d'archives, AFP

Dans la Ligue nationale, Pete Alonso a devancé le Canadien Mike Soroka, des Braves d’Atlanta, et Fernando Tatis fils, des Padres de San Diego.

Alonso a connu une saison de rêve sur le plan individuel dans la Grosse Pomme. Il a frappé 53 longues balles, un sommet dans les majeures cette année et un record pour une recrue, en plus de terminer au quatrième rang pour les points produits avec 120.

Il devient le sixième joueur des Mets à gagner ce trophée après Jacob deGrom, en 2014, Dwight Gooden, en 1984, Darryl Strawberry, en 1983, Jon Matlack, en 1972, et Tom Seaver, en 1967. Il manquait un vote à Alonso pour enlever les honneurs de manière unanime.

Le lanceur Mike Soroka a reçu l’autre vote. L’artilleur droitier originaire de Calgary s’est imposé au sein de la rotation des Braves. En 29 départs, Soroka a maintenu une fiche de 13-4, tout en conservant une moyenne de points mérités de 2,68. Sur le plan collectif, le Canadien a été l’un des acteurs qui ont permis aux Braves d’obtenir 97 victoires et de remporter le titre de la section Est de la Ligue nationale. Les Braves se sont inclinés en cinq matchs contre les Cardinals de St. Louis en série de division.