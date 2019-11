BEAUCHAMP, Hélène



À l'Institut de cardiologie de Québec (IUCPQ), madame Hélène Beauchamp, fille de feu de Marie-Paule Sansfaçon et de feu Jacques Beauchamp, est décédée à l'âge de 71 ans, le 30 octobre 2019. Elle était résidente de longue date de la Ville de Québec.Infirmière retraitée, mère dévouée, mamie adorée, sœur et amie si chaleureusement aimée. Elle laisse dans le deuil ses deux filles Julie et Sylvie Vézina (Guy Paquette), ses petits-fils Frédérick et Alexandre Boutet, Vincent et Jonathan Paquette, sa petite sœur Lucille Beauchamp, ainsi que plusieurs parents et amis. Nous tenons à remercier tout spécialement l'équipe de cardiologie à l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leurs bons soins et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent être fait par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone : 418-682-6387, site web : www.coeuretavc.ca .