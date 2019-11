BERGERON, Hilaire



À Québec, le 7 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Hilaire Bergeron, époux de madame Madeleine Vézina, fils de feu madame Marie-Louise Laroche et de feu monsieur Joseph Bergeron. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Anne-Marie (Tony Hirdes), Patrice (Dominique Leduc), Élyse (Andreas Menz); ses petits-enfants : Léonie et David; ses frères et sœurs : feu Marie-Claire, feu François FIC, feu Georges (Marguerite Vachon), feu Maurice (feu Colette Malouin), feu Raymond (feu Marielle Fortin), feu René (feu Marie Grenier et feu Régina Boucher), Gabriel (Rita Deschênes), Lucille (feu Léonidas Morissette), feu Émilien (feu Thérèse Deschênes), feu Adrien, feu Julienne et feu Gérard (feu Pierrette Chouinard); sa belle-sœur Rachelle Vézina et ses autres beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina; son filleul Pierre Bergeron et sa filleule Pascale Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 14 novembre 2019, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h 30, ainsi que le vendredi 15 novembre 2019 de 9 h à 10 h 30.. L'inhumation se fera par la suite au cimetière Saint-Charles (1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, G1N 3Y6). La famille remercie sincèrement le personnel du CHSLD Côté Jardins pour la qualité exceptionnelle des soins et de l'accompagnement reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins (4770, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 9Z9). Des formulaires seront disponibles sur place.