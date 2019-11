MARTINEAU, Alice Mathieu



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 30 octobre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Alice Martineau, épouse de monsieur Robert Mathieu. Née à Beauport, le 9 septembre 1931, elle était la fille de feu dame Marie Alice Delongchamps et de feu monsieur Alphonse Martineau. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Grégoire au printemps 2020. Outre son époux Robert, madame Martineau laisse dans le deuil sa sœur Cécile; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mathieu: Léontine (Gaston Fillion), Rémy, Suzanne, Berthe, Émilien, Madeleine; son neveu Martin Deschênes, sa nièce Carole Deschênes, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Alice est allée rejoindre plusieurs de ses frères et sœurs ainsi que beaux-frères et belles-sœurs. La famille remercie tout le personnel du Manoir Champfleury pour l'attention portée et leur amitié. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des sourds, Site: www.fondationdessourds.net, Tél.: 418-660-6800. Les funérailles sont sous la direction de