Australie: des habitants pris au piège des incendies qui se rapprochent de Sydney

Des dizaines d’incendies attisés par des vents violents, des températures caniculaires et une végétation sèche, se sont intensifiés mardi et ont atteint la banlieue de Sydney.

Mardi, les feux de brousse se trouvaient à quelques kilomètres du centre de Sydney et des avions de lutte contre les incendies ont pulvérisé des produits retardant sur les arbres et les maisons d’une banlieue située au nord de la ville.

AFP

Selon les autorités, deux incendies se sont déclarés dans la banlieue de Sydney et seul l’un des deux avait pu être maîtrisé.

Des images aériennes ont montré des flammes ravageant une forêt d’eucalyptus à Turramurra à environ 15 kilomètres au nord de Sydney, ville qui compte plus de quatre millions d’habitants.

« Le feu se propage rapidement », ont prévenu les pompiers de l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud (sud-est).

Des milliers de pompiers avaient été déployés préventivement dans les États du Queensland et de Nouvelle-Galles-du-Sud en raison de conditions « catastrophiques » et « hors normes ».

AFP

Les autorités ont invité les habitants vivant dans une vaste région autour de Sydney à se mettre à l’abri, estimant qu’ils n’avaient pas le temps de fuir avant l’arrivée des flammes.

Sur plus d’une centaine de feux de brousse qui ont ravagé une zone allant de Brisbane à Sydney, une situation d’urgence a été décrétée pour onze d’entre eux alors que de nombreuses villes sont directement menacées.

« Beaucoup de gens ont tenu compte des avertissements et sont partis tôt », a déclaré Shane Fitzsimmons, responsable des pompiers de Nouvelle-Galles-du-Sud , mais « manifestement, d’autres ont choisi de ne pas le faire ».

« Pour ceux qui se trouvent encore » dans les zones concernées par ces violents incendies « il est trop tard pour partir et se mettre à l’abri est désormais votre seule option », a-t-il affirmé.

AFP

Depuis vendredi, les incendies sur la côte est de l’Australie ont fait trois morts, détruit plus de 150 habitations et contraint des milliers d’habitants à fuir.

Des températures atteignant 40 degrés et des vents soufflant à 60 km/h étaient attendus mardi sur la côte est de l’Australie.

AFP

Selon des experts, la combinaison de ces trois éléments, très favorables aux feux de brousse, est la pire jamais enregistrée.

Les vents qui soufflent d’ouest en est et l’intense sécheresse qui frappe la végétation risquent de propager les incendies en direction des foyers de population vivant sur le littoral.

« Ces conditions devraient s’aggraver », a affirmé M. Fitzsimmons, invitant les habitants des régions voisines à rester en état d’alerte. « Un excès d’optimisme tue », a-t-il averti.

AFP

À titre préventif, environ 600 écoles ont été fermées, ainsi que de nombreux parcs nationaux.

La police et l’armée apportent un appui logistique aux pompiers qui ont également reçu le soutien aérien d’une centaine d’appareils.

Le rallye d’Australie, dernière manche du championnat du monde des rallyes de la FIA, qui devait débuter jeudi en Nouvelle-Galles-du-Sud, a été annulé mardi par les organisateurs.

Dans la ville de Hillville, au nord de Sydney, un incendie a ravagé une superficie équivalant à près de 25 000 terrains de foot. Comme pour beaucoup d’habitants, le feu s’est approché du domicile de Daniel Stevens qui s’est retrouvé contraint de plier bagage après avoir longuement hésité à abandonner sa maison et l’ensemble de ses biens.

« Les feux sont partout »

Dans la petite ville de Taree, également au nord de Sydney, des dizaines de personnes ont trouvé refuge dans un parc d’expositions.

Caroline Watson, 59 ans, est arrivée lundi soir avec son époux et leur chien.

« Les feux sont absolument partout », a-t-elle dit à l’AFP. « Ils ne nous ont pas demandé de partir, mais on s’est dit que ça viendrait. »

AFP

Dans les Blue Mountains, à l’ouest de Sydney, Alan Gardiner, un pompier de Winmalee, a indiqué que les habitants étaient « terrifiés et à bout de forces ».

La ville porte encore les stigmates de l’incendie de 2013 qui avait détruit 200 habitations. La population est consciente de l’importance de se décider à temps pour partir, en raison du peu d’axes routiers dans cette zone montagneuse.

« S’il y a un incendie, ce sera catastrophique », estime M. Gardiner.

Julie Jones, une habitante, a failli perdre sa maison en début de semaine. « Je reste ici. Je ne vais pas laisser tomber maintenant », a-t-elle déclaré à l’AFP. « Cela a toujours été le pire endroit pour les feux de brousse, mais maintenant toute la côte est est en feu. Je pense que c’est lié au changement climatique ».

AFP

De tels incendies se produisent chaque année sur l’immense île-continent pendant le printemps et l’été en Australie. Cette année, la saison des feux a été particulièrement précoce et violente et pourrait être l’une des pires connues par le pays.

En Nouvelle-Galles-du-Sud, un million d’hectares ont déjà brûlé, soit déjà trois fois plus que l’an dernier.