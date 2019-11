ARMSTRONG, Jean Guy



À l'hôpital St-Sacrement, le 29 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean Guy Armstrong, époux de madame Louise Ste-Marie, fils de feu madame Yvonne Lortie et de feu monsieur Ernest Armstrong. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrice (Huguette Petitclerc); ses petites-filles: Julie (Jonny Bernier) et Anne Armstrong; il laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. La famille adresse de sincères remerciements à madame Dominique de l'unité de soins du Gibraltar ainsi qu'à la travailleuse sociale, madame Julie Breton, de l'urgence de l'hôpital St-Sacrement pour son efficacité.