Bombardier pourrait vendre avant Québec

Bombardier songe de plus en plus à vendre sa participation dans l’A220, la gamme d’avions que l’entreprise a lancée en 2008 sous le nom de C Series et dans laquelle elle a englouti environ 10 G$.

La multinationale pourrait même sortir du programme avant le gouvernement du Québec, qui y a investi 1,3 G$, en 2016.

« Un capital patient comme celui du gouvernement peut avoir plus de temps. Nous, comme on a une dette qui est importante, notre capital est moins patient », a confié au Journal le PDG de Bombardier, Alain Bellemare, la semaine dernière.

Le dirigeant s’est empressé d’ajouter que la vente de la participation de 33,6 % de Bombardier dans l’A220 « ne fait pas partie de notre liste de priorités ».

3 milliards $

Le fait que la direction aborde la question est toutefois nouveau. Lors d’une récente téléconférence, le chef des finances de Bombardier, John Di Bert, a mis l’accent sur la nécessité de réduire la dette de l’entreprise, qui dépasse les 12 G$.

Le mois dernier, l’analyste Fadi Chamoun, de BMO Marchés des capitaux, a pressé Bombardier de vendre ses intérêts dans l’A220, calculant que l’entreprise pourrait en tirer 3 G$ de la part d’Airbus, qui détient 50,1 % du programme.

De son côté, Benoit Poirier, de Desjardins, a écrit dans une note qu’il « applaudissait » la décision de Bombardier d’envisager « tous les scénarios » quant à l’A220.

Selon un accord conclu en 2017, Québec peut vendre ses intérêts dans l’A220 à partir du 30 juin 2023, tandis que Bombardier doit, en principe, attendre 2026 avant de le faire.

M. Chamoun a toutefois estimé qu’Airbus aurait avantage à acquérir plus tôt la part de Bombardier dans l’A220 puisque, d’après lui, la valeur du programme est à la hausse.

« Racheter maintenant la participation des actionnaires minoritaires pourrait être plus intéressant pour Airbus que lorsque le programme atteindra un taux de production encore plus élevé », a-t-il avancé.

Interrogé à ce sujet en septembre, le PDG d’Airbus Canada, Philippe Balducchi, n’avait toutefois montré aucun empressement. Il avait soutenu qu’il y avait « une valeur ajoutée importante à avoir Bombardier pendant un certain temps » à bord de l’A220.