Il ne réalisait pas que tuer son ex était mal

Et loin de vouloir cacher son crime, il a ensuite attrapé son ex par le collet, pour le traîner hors de l’appartement afin de « l’exhiber sur la place publique », selon le document de cour.

À la demande du tribunal, une psychiatre s’est penchée sur son cas et a conclu à la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Un second psychiatre en est arrivé à la même conclusion, diagnostiquant à l’accusé un « trouble délirant persécutoire grandiose et mystique ».