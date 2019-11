Jean Airoldi : bientôt itinérant!

Difficile à croire, mais Jean Airoldi pourrait bientôt devenir itinérant!

Ayant récemment vendu sa maison, le chroniqueur mode a jusqu’au 10 janvier pour trouver une nouvelle résidence, car c’est à cette date qu’il doit déménager avec ses deux filles, Stella Eve, 13 ans, et Lily Rose, 11 ans.

«À date, on est itinérants, a-t-il blagué sur le tapis rouge d’"Illumi - Féérie de lumières", mardi. Je vais trouver, ça ne me stresse pas. Il y a des appartements, on peut vivre trois ou quatre mois à quelque part et trouver la maison de nos rêves ensuite. On regarde à l’Île des Sœurs, Verdun, Saint-Lambert, Longueuil. On n’est pas fixes à un endroit.»

Avant de faire leurs boîtes, Jean Airoldi et ses filles mettront le cap sur Walt Disney dans le temps des Fêtes.