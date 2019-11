Kim Gingras et Fred St-Gelais : jamais séparés, ou presque

Sans contrat pour l’instant, Kim Gingras retournera à Los Angeles dans trois jours pour poursuivre sa carrière de danseuse.

Son amoureux, Fred St-Gelais, l’accompagnera et en profitera pour nouer quelques collaborations professionnelles là-bas, lui qui vient de mettre la touche finale au deuxième album de Ludovick Bourgeois, qui paraîtra en février. D’ailleurs, le couple voyage ensemble la plupart du temps et fait concorder ses activités pour passer le moins de temps possible séparé.

«Mais, cet été, ce n’était pas la même chose, pendant que j’étais en tournée, a raconté Kim sur le tapis rouge de "Illumi-Féérie de lumières", à Laval, mardi. On s’appelle, on se "facetime", on se voit d’une ville à l’autre de temps en temps. On reste flexibles. C’est la clé!»