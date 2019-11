L’apéro pour la cause

L’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ), qui a pour mission de favoriser, depuis 1961, le mieux-être et la qualité de vie des personnes (et leurs proches) vivant avec une déficience intellectuelle, en plus de veiller à leurs intérêts et au respect de leurs droits, ainsi que de créer des milieux de vie répondant à leurs besoins, tient sa soirée-bénéfice, ce soir, de 18 h à 21 h, à la Salle L’Alizé de l’Aquarium du Québec. Voilà donc une belle occasion de soutenir la cause de la déficience intellectuelle, mais aussi un moment unique de réseautage avant la fin de l’année 2019.

En nomination Photo courtoisie

Bravo, et surtout bonne chance, à la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) qui a été retenue comme finaliste dans la catégorie Chambre de commerce de l’année au Gala des chambres de commerce de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Les lauréats, dans les catégories Recrutement, Hommage au bénévolat, Cadre de l’année et Chambre de commerce de l’année, seront connus le mercredi 20 novembre, à la soirée de gala de reconnaissance des chambres de commerce qui se déroulera au Fairmont Château Frontenac. La CCIQ, qui regroupe plus de 4700 membres, sensibilise, mobilise et agit pour favoriser le développement économique de ses membres et de son milieu. Sur la photo, Julie Bédard, présidente et chef de la direction, est entourée de son équipe de la CCIQ.