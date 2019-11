Laurent Dubreuil s’ennuie des podiums

Le podium ne veut plus de lui depuis deux ans et Laurent Dubreuil avoue en avoir ras le bol.

À l’approche du lancement de la Coupe du monde de patinage de vitesse en longue piste, vendredi à Minsk, l’athlète de Lévis dit en avoir marre d’être privé de médailles individuelles sur la scène internationale. Sa dernière remonte au 11 novembre 2017 à Heerenveen, où il n’avait remporté rien de moins que celle d’or à l’épreuve de 500 m.

Depuis, c’est le vide et ce régime sec l’amène à être dur envers lui-même.

« Tous les efforts que je fais, je ne les mets pas pour finir 5e ou 7e. Ce n’est pas suffisant pour moi, encore moins dans la perspective que j’ai maintenant un enfant à la maison. J’aurais l’impression de partir et de m’ennuyer de mon enfant pour rien. J’en ai fait des top 10 dans ma carrière, mais là j’en ai assez eu pour que ça m’excite », avoue le patineur de 27 ans devenu papa en juillet dernier.

Le temps file et Dubreuil s’impatiente à devoir se limiter au passé pour évoquer de la prospérité dans son parcours. À ses yeux, la saison 2014-2015, certes sa meilleure jusqu’à maintenant, marquée par une médaille de bronze aux championnats du monde et six podiums en Coupe du monde, est déjà loin.

Loin de son potentiel

« Oui, j’ai eu une belle carrière à date, mais pas comme je le souhaite », racontait-il, la semaine dernière, après un entraînement en salle.

« Je suis heureux de ce que j’ai fait et je ne serais pas amer si je me brisais une jambe demain et que je ne patinais plus de ma vie. Mais quand j’avais 19 et 20 ans, je me voyais avec plus de médailles que j’ai en ce moment. Je ne considère pas avoir atteint mon potentiel, sauf durant la saison 2015 quand j’enchaînais les médailles. Maintenant, je fais plus des septièmes rangs et ce n’est pas pour ça que je m’entraîne. J’ai déjà gagné une médaille aux championnats du monde et je sais que j’ai encore les jambes pour le faire. Il faut seulement que je le fasse. »

Grâce à l’épreuve du sprint par équipe, Dubreuil avait néanmoins visité le podium lors de deux événements en Asie, la saison dernière, avec deux médailles de bronze, avec ses complices québécois Christopher Fiola, Antoine Gélinas-Beaulieu et David La Rue. En neuf participations à ce type d’épreuve en carrière, les sept médailles qu’il a touchées ne l’ont toutefois pas convaincu de leur valeur supérieure à une récompense individuelle.

Plus satisfaisant en solo

Les quatre Coupes du monde durant le prochain mois lui indiqueront si le podium demeure un mirage.

« Si je reviens avec trois médailles et seulement dans des épreuves de sprint par équipe, je vais être déçu. Je ne suis pas tombé en amour avec la longue piste quand j’étais jeune dans l’objectif de performer au sprint par équipe, mais plutôt en raison du 500 m et du 1000 m. Si je ne suis pas capable d’aller chercher une médaille au 500 m, je vais me demander ce que je vais faire là. Si je finissais 4e à chaque course, ça me mettrait probablement premier au classement cumulatif, ce qui est bon, mais je veux me battre pour les positions de tête. »

5 Québécois qualifiés

Comme s’ils voulaient réaffirmer leur impatience d’ici à l’ouverture du Centre de glaces de Québec dans un an, cinq patineurs québécois ont réussi à se qualifier pour la Coupe du monde qui débute vendredi.

Alors qu’ils sont forcés de s’entraîner épisodiquement à Calgary, depuis l’an dernier, en raison du démantèlement de l’anneau Gaétan Boucher, la nomination de cinq représentants au sein de l’équipe canadienne pour les quatre premières Coupes du monde de la saison rend fier leur entraîneur.

« Je suis toujours surpris de voir la qualité des athlètes malgré leur situation. Même s’ils n’ont pas encore une installation qui leur permet de patiner tous les jours, ils se présentent confiants à chacune de leurs courses. Ils sont obligés de s’entraîner en courte piste à Québec et à Montréal, mais ils ne se plaignent jamais et ils travaillent », observe leur entraîneur, Gregor Jelonek.

David La Rue, qui avait réussi un coup d’éclat aux sélections nationales d’il y a un mois en remportant les épreuves de 1000 m et 1500 m, sera désigné pour ces deux distances en plus du 500 m et du sprint par équipe.

Autres patineurs

Les trois autres patineurs renforceront l’étiquette de sprinteurs propre aux Québécois en participant aussi au sprint par équipe. Laurent Dubreuil ajoutera à son carnet de commandes les courses de 500 m et 1000 m, Antoine Gélinas-Beaulieu les 1000 m et 1500 m et Alex Boisvert-Lacroix, le 500 m.

En vertu de son potentiel comme substitut dans l’épreuve de poursuite par équipe, Béatrice Lamarche a été ajoutée à l’équipe et pourra également s’élancer dans les concours sur 500 m, 1000 m et 1500 m.

Les quatre Coupes du monde auront lieu à Minsk (Biélorussie) du 15 au 17 novembre, en Pologne du 22 au 24, au Kazakhstan du 6 au 8 décembre et au Japon du 13 au 15.