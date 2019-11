Le plein de bonheur malgré la maladie

Avec la maladie de Parkinson qui poursuit son chemin, Patrick Zabé vit de bonnes et de moins bonnes journées. Grand-père depuis un an, le chanteur est de retour avec une nouvelle chanson écrite pour sa petite-fille Billie.

RockaBillie est une chanson pour le premier enfant de sa fille Kim Rusk, nommée Billie.

« Un enfant, c’est de l’enthousiasme qui arrive. On décolle, on capote, on est fou, on rit et on pleure », a-t-il lancé, lors d’un entretien.

La chanson, qui s’inspire des sonorités des années 1960, se développe en deux segments. Un premier qui fait référence à la naissance de Billie et un autre, plus touchant et émotif, où l’homme de 77 ans, grand-père pour la première fois, révèle que cet enfant lui donne l’envie de vivre plus longtemps.

Avant le début de l’entrevue, Patrick Zabé chantonne les « chic-a-boum, chic-a-boum » que l’on retrouve dans la chanson écrite par Daniel L. Moisan, un auteur et compositeur de Québec avec qui il avait collaboré pour le simple Le Zéro du texto, lancé au printemps 2018.

Le chanteur des succès Agadou et Senor Metéo avoue que la maladie de Parkinson qui l’afflige depuis 2007 continue d’évoluer.

« Ça bouge vers l’entonnoir. Ça ne concorde pas avec ma personnalité et avec ce que je suis. L’immobilité, ce n’est pas pour moi », a-t-il laissé tomber, souhaitant une avancée rapide de la science.

Des étincelles

Le chanteur s’exprime difficilement. Sa voix est basse et un peu chancelante. Le Parkinson n’a aucunement altéré sa capacité de chanter.

« Il livre en studio et c’est assez impressionnant. J’ai l’impression de travailler avec quelqu’un qui a 28 ans », a fait remarquer Daniel L. Moisan.

Zabé sourit. Il a des étincelles dans les yeux. La musique fait partie des éléments qui nourrissent son quotidien.

« Il y a une partie de tout ça qui me tient », a-t-il indiqué.

Sa conjointe Mona a eu l’idée que RockaBillie devienne universelle. Patrick Zabé peut personnaliser la chanson en remplaçant Billie par un autre prénom d’enfant. Toutes les configurations sont possibles.

Il a enregistré une trentaine de versions personnalisées jusqu’à maintenant. Les détails sont en ligne sur patrickzabe.com.