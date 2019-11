Le sacrifice de Dawson Mercer

Une nouvelle famille chez les Gauthier

Photo courtoisie, Denis Gauthier Parmi les arguments qui ont convaincu le clan Mercer de joindre la LHJMQ plutôt que la NCAA : les Voltigeurs avaient promis à Dawson qu’il resterait chez l’ancien joueur de la LNH et entraîneur-adjoint à Drummondville, Denis Gauthier.

« C’est dur à expliquer, c’est une intuition que j’avais, a raconté Gauthier au bout du fil cette semaine en parlant de ce qui l’a mené à héberger le talentueux hockeyeur. On était tombé en amour avec le jeune au Défi d’Excellence Gatorade et on ne savait pas dans quelle direction il voulait se diriger. Je me suis donc porté volontaire pour l’accueillir chez nous. Je voyais cette situation comme du donnant-donnant. C’était bon pour lui et nous, ça nous permettait de vivre une nouvelle aventure. Quand j’ai joué pour les Voltigeurs, j’ai beaucoup aimé mon séjour avec la famille Desharnais et je voulais que Dawson se sente confortable. »

Mercer, qui assure ne pas regretter son choix d’avoir joint le circuit Courteau, confie que de déménager chez la famille Gauthier l’a beaucoup aidé dans son intégration.

« Leur famille ressemble beaucoup à la mienne et ils m’ont accueilli à bras ouverts dès mon arrivée. Je sens que je fais partie de leur famille. Ce que j’aime aussi, c’est qu’on ne parle pas beaucoup de hockey à la maison. On en discute à l’aréna, mais une fois de retour, on n’en parle plus. Je me sens vraiment chez moi. »

UN HOMME EN DEVENIR

En trois ans, Gauthier a vu l’attaquant devenir un homme petit à petit à la maison.

« Ils ont une famille tissée très serrée et Dawson était habitué que ses parents prennent soin de lui. Là, il est en train de devenir un homme. Il prend sa place à la maison, il discute avec nous et il ne s’isole pas. Ce qui l’aide aussi, c’est qu’on parle tous bien anglais. C’était important que mes enfants ne perdent pas leur anglais et ils peuvent le pratiquer avec Dawson. En plus, nous avons aussi un esprit familial très fort et je pense que ça lui a fait du bien de retrouver ça chez nous. Il a développé une très bonne relation avec mes trois enfants », raconte Gauthier dont le plus vieux, Kaylen, dispute sa première saison comme coéquipier de Mercer avec les Voltigeurs. Comme son père, il évolue au poste de défenseur.

POTENTIEL ILLIMITÉ

Sur la patinoire, l’ancien choix de première ronde des Flames de Calgary n’a aucun doute sur le potentiel du no 19 des Voltigeurs.

Mais là, vraiment pas.

« Il a des mains incroyables et une éthique de travail irréprochable. Il a des outils qui ne s’enseignent pas. La rondelle lui colle après. Il est encore en train de tout mettre ses attributs ensemble et j’ai du mal à dire où se trouve son plafond. Je suis convaincu qu’il a le potentiel de jouer dans le top-6 d’une équipe de la LNH. Avant la fin de l’année, il va être dans la course pour au moins être un choix de milieu de première ronde. »

Gauthier va même plus loin. Dans ses 11 ans à Drummondville, il n’a vu qu’un seul joueur qu’il peut qualifier de meilleur au même âge que Mercer.

« Je n’ai pas vu de meilleur joueur que lui à Drummondville depuis Sean Couturier », lance-t-il.