Les foutues questions d’héritage

La grande majorité du temps, j’aime beaucoup les réponses que vous faites. Ce matin cependant dans le Journal de Québec, je suis en désaccord avec votre commentaire adressé à « Enfants lésés à jamais ». Dans cette lettre, un frère et sa sœur vous font part de leur réaction à une autre lettre dans laquelle deux sœurs vous avaient demandé quoi faire face à leur mère qui, une fois sortie du deuil de leur père, se laissait séduire par un voisin qui lui rendait de nombreux services, alors qu’elles craignaient que cet homme ne la fréquente que pour son argent.

Le frère et la soeur de ce matin venaient leur confirmer que leurs craintes étaient justifiées puisque leur propre mère leur avait fait le coup. Ils s’étaient retrouvés avec des miettes d’héritage, alors que le nouveau conjoint de leur mère, après seulement cinq ans de mariage, avait hérité de la majorité du magot.

Je pense qu’un patrimoine familial, quand le père meurt, ça revient à la conjointe, et quand celle-ci décède, ça revient aux enfants et non à un étranger. Là où les signataires de la lettre de ce matin ont erré, c’est lorsqu’ils se sont opposés à ce que leur mère prenne un nouveau conjoint après le décès de leur père. Ils auraient simplement dû se contenter de faire valoir à leur mère le fait que le patrimoine familial doit demeurer dans la famille.

Jean

Sauf en ce qui concerne le fait que ces deux personnes ont dépassé les bornes en refusant à leur mère veuve le droit de se faire un nouveau compagnon, je ne partage pas votre avis. Un héritage n’est acquis pour personne. Le testateur seul est en droit de décider. Il peut choisir de favoriser ses enfants, comme il peut choisir de favoriser quelqu’un d’autre, même une œuvre humanitaire, puisque cet argent lui appartient. Et en ce qui concerne ce garçon et cette fille, je vous signale que leur mère leur a laissé un montant d’argent, qu’ils considèrent comme des miettes, vu que le conjoint survivant a reçu plus qu’eux. Mais que veulent dire « des miettes », vu qu’ils considèrent que les années de bonheur que leur mère a connu avec cet homme, ne représentent « qu’un pauvre petit cinq ans »? Quand on est prêt à tout pour empêcher sa mère d’épouser un homme qu’elle dit aimer autant que leur père, et qu’on a le culot ensuite de contester son testament, ça dénote un bien piètre respect pour autre chose que pour l’argent.