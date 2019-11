Les meilleures économies pour le ski, c’est maintenant

C’est grâce aux abonnements qu’on réalise les économies les plus importantes.

Se présenter à la billetterie le jour même, c’est le meilleur moyen de payer le maximum pour skier ou surfer. Il y a toujours moyen de réaliser des économies.

►La manière classique d’économiser, c’est de payer son billet 24 h ou 48 h à l’avance, à partir du site internet de la station.

►Un autre moyen d’économiser est d’acheter un abonnement de saison à votre station préférée. J’ai vu des rabais jusqu’à 40 % du prix régulier si vous utilisez votre laissez-passer au moins six fois durant l’hiver et que vous l’achetez avant une certaine date (de fin septembre à la mi-décembre, selon les stations).

►Plusieurs stations ont établi des partenariats ou font partie d’un conglomérat. Il est donc possible de skier gratuitement ailleurs au Québec, au Canada ou aux États-Unis, pour un, deux ou plusieurs jours.

►Chaque année, à l’automne, l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) offre plusieurs cartes qui permettent de bénéficier de différents avantages. S’il est déjà trop tard pour acheter les cartes Provinciale ou Mobilski, on peut encore se procurer les cartes Accès Ski Famille, Passeport des neiges, Ski Passe-Partout et Boni20.

Accès Ski Famille est un produit vedette. Disponible en ligne sur le site de l’ASSQ (bit.ly/2WyoG5s), elle donne droit à 30 % de rabais aux 1re et 2e visites et 35 % pour les trois visites suivantes. La carte couvre un adulte et un enfant (49,98 $), jusqu’à deux adultes et huit enfants (219,90 $), qui doivent tous habiter à la même adresse. On peut l’utiliser dans toutes les stations québécoises, sauf Le Relais, Sutton, Saint-Sauveur, Sainte-Anne, Tremblant et le Massif de Charlevoix.

L’autre produit vedette est Ski Passe-Partout, vendu seulement chez Sports Experts. Pour 47,50 $, vous obtenez un rabais de 35 % à la 1re et 2e visite et 25 % pour les trois visites suivantes dans pratiquement toutes les stations du Québec (liste : bit.ly/2qfZqEY).

L’ASSQ offre aussi la carte Boni20 sur son site internet, qui donne droit à un boni de 20 % sur votre billet chez une soixantaine de stations (liste : bit.ly/34kLaK4). Par exemple, 50 $ donne droit à 60 $ de pouvoir d’achat, 100 $ donne droit à 120 $.

Enfin, depuis le 4 novembre, le Conseil canadien du ski offre son fameux Passeport des neiges pour les élèves de 4e et 5e années. Il donne droit à deux visites pour 29,99 $ par enfant chez 125 stations participantes au pays. On s’informe et on s’inscrit sur le site web du Conseil : bit.ly/2PCplS4.

CONSEILS