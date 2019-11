L’hiver au chaud avec style

L’hiver est à nos portes et si ce n’est pas déjà fait, allez vite sortir votre attirail contre le froid. Pour profiter de l’hiver, c’est simple, il faut s’habiller chaudement de la tête aux pieds. On a la chance au Canada d’avoir des marques qui conçoivent des manteaux et des bottes pour affronter les grands froids. Cerise sur le gâteau, plusieurs sont même fabriqués au Québec.

Le style sous zéro

Tant qu’à se couvrir, aussi bien choisir un manteau et des bottes qui ont du style. Ce n’est pas le choix qui manque... Exit le noir et bienvenue le blanc et la couleur pour illuminer les jours les plus sombres de l’année.

Poids plume

Pas besoin d’avoir l’air d’un saucisson pour avoir chaud, les matières sont de plus en plus légères et les coupes sont donc plus près du corps. La plume d’oie ou de canard est un gage de chaleur, mais on observe une tendance au « végane » avec des isolants synthétiques tels le Primaloft et le Polartec et des matières faits à partir de plastique recyclé. L’important c’est d’avoir une bonne couche d’isolation recouverte d’un tissu résistant à l’eau, mais qui respire pour vous garder votre corps au chaud et au sec.

Chaud de la tête au pied

Une bonne paire de bottes est essentielle pour survivre à l’hiver. Avec les écarts de températures que l’on connaît, mieux vaut les choisir à l’épreuve de l’eau jusqu’à la cheville du moins. La traditionnelle peau de mouton et la laine sont encore privilégiées pour un indice de confort allant jusqu’à -40 C. Les semelles qui réfléchissent la chaleur sont aussi à considérer.

Les indispensables de l’hiver sont la plupart du temps coûteux, il vaut mieux voir cet achat comme un investissement puisque vous les porterez plus de 4 mois par année, et ce pendant plusieurs années s’ils sont de qualité. De plus, on peut profiter des soldes du Vendredi Fou !

Conçus à Montréal

Photo courtoisie

NORDEN homme 445 $ femme 475 $

Fait de 97 bouteilles de plastique recyclées.

Isolation en POLARTECMD Polyfill.

Zone confort -40 C.

Griffe québécoise

Photo courtoisie

RUDSAK 595 $

Isolation 90/10 de duvet et plumes certifiées.

Col en fourrure de raton laveur et détails de cuir.

Poignets anti-tempêtes.

Marque québécoise

FOSFO de AUDVIK 400 $

Photo courtoisie

Fait à 100 % de matière textile recyclée conçue à partir de filets de pêche récupérés dans l’océan.

Isolation duvet 600 compressible, parfait pour les valises.

Plusieurs couleurs vives.

Œuvre d’art

Photo courtoisie

CANADA GOOSE 1895 $

Marque reconnue pour l’isolation en duvet d’oies.

Collaboration avec l’artiste et activiste Diane Burko.

Réversible blanc d’un côté et motif Glacier de l’autre.

Tendance « bottes de combat »

Photo courtoisie

RUDSAK 345 $

Semelle de caoutchouc antidérapante.

Doublure de laine.

Fabriquée au cœur de Montréal

Photo courtoisie

PAJAR 435 $

Collection Héritage.

Cuir et suède imperméables.

Doublée en peau de mouton.

Zone de confort -40 C.

Jaune soleil

Photo courtoisie

Pajar 599 $

Bordure de fourrure amovible.

Isolé de duvet de canard

Résistant à l’eau.

Zone confort -20 degrés.

Col de cygne

Photo courtoisie

SOIA & KYO 545 $

Isolation de duvet et plumes.

Zone de confort -30 C.

Capuchon-col surdimensionné qui sert aussi de foulard.

Faite une à une à Québec

Photo courtoisie

SAUTE-MOUTON 340 $

Cuir imperméable.

Doublure de laine.

Coutures scellées avec ciment imperméable.

Plusieurs couleurs.

Fait à l’atelier de Montréal

Photo courtoisie

KANUK 1200 $

Isolé de duvet de canard canadien d’origine éthique.

Chaud et léger.

Zone de confort -25 C.

Sept couleurs.

Québécois et abordable

Photo courtoisie

NOIZE 250 $

Isolation synthétique faite de bouteilles d’eau recyclées.

Résistant au vent et à l’eau.

Indice de chaleur -30 C.

Look urbain

Photo courtoisie

Arc’teryx 1000 $

Isolation en duvet répartie selon les zones de confort avantageant la silhouette.

Membrane de GORE-TEX, donc imperméable et respirante.

Marque canadienne

Photo courtoisie

COUGAR 200 $

Facile à enfiler.

Doublée en peluche.

Zone de confort -24 C.

Aussi en noir, camel et bleu nuit.

Fait au Québec

Photo courtoisie

QUARTZ CO. 949 $

Isolation de duvet de canard blanc canadien provenant de fermes éthiques.

Tissu extérieur respirant et traité avec un déperlant.

Capuchon avec fourrure de coyote canadien amovible.

Nouvelle collection Nordic

Photo courtoisie

SAUTE-MOUTON 340 $

Doublée en peau de mouton.

Cuir imperméabilisé.

Zone de confort -30 C.

Aussi en noir.

On en parle

Nouvelle marque québécoise

Photo courtoisie

À peine sortie de l’université, Alexandra Gavrila vient de fonder Ethically Warm une marque de manteaux écoresponsables dont la doublure est fabriquée à partir de bouteilles de plastique recyclées. Le premier modèle est une doudoune isolée de Primaloft qui une fois en terre sera biodégradable à 80 %. ethicallywarm.com

Nouveauté

Veste chauffante

Photo courtoisie

Conçue au Québec, la veste ewool chauffe en quelques secondes grâce à une pile qui peut vous garder au chaud toute la journée. Idéale pour les travailleurs à l’extérieur et pour les gens frileux. 498 $ ewool.com

Achat de la semaine

Solide sur la glace

Photo courtoisie

Bottes Olang

Pour éviter de glisser sur les trottoirs gelés, rien ne vaut les crampons sous les bottes.

La marque Olang fut l’une des premières à les offrir sur des bottes tendance et surtout qui gardent vos pieds au chaud jusqu’à -30 C. Imperméable, la semelle de laine recouverte d’une pellicule isolante argentée est amovible et permet l’ajout d’une prothèse.

Olang 260 $ aussi en noir.