Avec des quantités de neige totales qui pourraient dépasser la vingtaine de centimètres dans la région de Québec, et même approcher la quarantaine en Gaspésie, c’est une tempête hivernale en bonne et due forme qui a commencé à s’abattre lundi soir sur le sud et l’est de la province.

«Il ne faut jamais oublier que le seul contact entre la chaussée et la voiture, ce sont les pneus, donc si on n’est pas adéquat, on met notre vie et celle des autres en péril. Ça prend juste une fausse manœuvre», rappelle M. Roy.