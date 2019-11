Obomsawin prend les choses en main

C’est en prêchant par l’exemple que les leaders prennent véritablement la parole. Chez le Rouge et Or volleyball, c’est de cette manière qu’Alexandre Obomsawin relève le défi en ce début de saison, faisant fi d’une blessure aux genoux pour continuer de guider son équipe vers la victoire.

Dans les dernières années, Vicente Parraguirre s’est établi comme le pilier du Rouge et Or. À son départ, un effort collectif a permis au Rouge et Or de maintenir ses standards élevés. À commencer par le jeu d’Obomsawin, qui s’est avéré l’une des figures de proue du club lors des derniers championnats canadiens en mars et qui semble attaquer l’automne avec la même fougue, en dépit d’une tendinite qui affecte ses deux genoux.

Le week-end dernier, il a particulièrement bien joué lors de deux victoires contre Dalhousie avec 33 attaques marquantes, sept as, huit blocs assistés et 19 défensives. Jusqu’ici cette saison, il domine le RSEQ avec une moyenne de 4,23 attaques marquantes par manche. Obomwasin refuse toutefois de s’emballer.

« Ça fait du bien de reprendre un peu le rythme, même si je n’ai pris part qu’à trois ou quatre entraînements complets avec l’équipe. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre en raison de ma blessure. Avec la fin de semaine d’avant contre Montréal, au moins j’avais une référence. Je savais que les genoux allaient tenir, mais je travaille encore très fort pour retrouver ma forme à 100 % », a-t-il mentionné.

« La performance du week-end est rassurante jusqu’à un certain point, même si tout athlète-étudiant de haut niveau est toujours perfectionniste et en veut plus. »

Obomwasin n’est d’ailleurs pas le seul à soigner des bobos en ce début de saison chez le Rouge et Or. Voilà pourquoi le fait que l’équipe soit la seule au Québec à demeurer invaincue lui laisse entrevoir les plus belles perspectives.

Une belle profondeur

L’équipe a remporté jusqu’ici 63 de ses 72 manches et tous mettent la main à la pâte.

« C’est fantastique de voir ça. Il y a 17 joueurs à l’entraînement et tout le monde peut jouer un rôle. Cette profondeur est une belle richesse.

« On n’a pas encore vu notre alignement partant complet en même temps sur le terrain, donc nous sommes encore un peu en quête de notre identité. Mais déjà, de belles choses sont en train de prendre forme. Ça démontre qu’il y a un bel orgueil collectif dans notre groupe », estime celui qui a été élu sur la deuxième équipe d’étoiles du RSEQ la saison dernière.

3 étoiles du Rouge et Or

1• Alexandre Obomsawin

photo courtoisie

Volleyball

Enseignement de l’éducation physique et à la santé

Dans les deux victoires du week-end sur la route contre Dalhousie, il a dominé le Rouge et Or avec 12 et 21 attaques marquantes, en plus de sept as, huit blocs assistés et 19 défensives.

2• Anne-Marie Comeau photo courtoisie

Cross-country Administration des affaires Elle a terminé au deuxième rang individuel du championnat U SPORTS. En prenant place sur la première équipe d’étoiles au pays, elle a aidé Laval à remporter la médaille de bronze par équipe. 3• Félix Lapointe-Pilote Photo courtoisie, Mathieu Belanger Cross-country Relations Industrielles Il a obtenu la meilleure performance d’un étudiant-athlète du RSEQ au championnat U SPORTS avec une 14e place. Élu sur la deuxième équipe d’étoiles canadiennes, il aide le Rouge et Or à terminer quatrième par équipe.

Performances dignes de mention