Paul Piché fera un ultime concert

Plus de trois ans après avoir amorcé les festivités de sa tournée 40 printemps, Paul Piché terminera le tout avec un concert ultime, le 1er mai à la Place Bell de Laval.

Pour l’occasion, le chanteur sera accompagné de nombreux artistes qui l’ont rejoint ici et là durant sa tournée, et qui se retrouvent également sur le nouvel album 40 printemps, qui paraîtra vendredi.

Ainsi, Patrice Michaud, Florence K, Stéphanie St-Jean, 2Frères, Ingrid St-Pierre, Marie-Élaine Thibert, Marc Hervieux, Laurence Jalbert, Vincent Vallières, Yann Perreau et Damien Robitaille chanteront tous en duo avec Piché à la Place Bell.

« On s’est dit : on en fait un dernier, mentionne le chanteur au Journal. Les autres spectacles étaient pour le public. Là, on en fait un pour nous. Ça va être la fête ! »

De son propre aveu, Paul Piché a été surpris par l’accueil du public, au printemps 2017, quand son spectacle au Centre Bell a été annoncé. « On a reculé la scène trois fois ! Et ensuite, au Centre Vidéotron [en mai, à Québec], qui est une salle difficile à remplir, on l’a très bien fait. Il y avait quelque chose de magique, le public aimait ça. »

Pas nostalgique

Au lieu d’inviter des artistes de sa génération, avec le projet 40 printemps, le chanteur de 66 ans a demandé à des musiciens plus jeunes de revisiter ses plus grandes compositions en sa compagnie. Par exemple, Patrice Michaud a ainsi repris en duo Heureux d’un printemps, tandis que Marie-Élaine Thibert fait une version rock de Voilà c’que nous voulons.

« On était moins dans le côté nostalgique, mais plus dans ce qui se passe aujourd’hui avec les jeunes artistes, dit Paul Piché. J’ai tellement aimé chanter avec eux sur la tournée. Et de les entendre ensuite en studio, pour l’album, ça m’a fait un effet. »

Paul Piché terminera sa tournée 40 printemps le 1er mai 2020 à la Place Bell. Les billets pour le concert seront en vente vendredi, à midi. Pour les détails : paulpiche.net.