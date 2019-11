Pierre-Luc Dubois: Un leader en devenir

Le départ de quelques grosses pointures à l’ouverture du marché des joueurs autonomes a forcé les Blue Jackets de Columbus à accélérer leur processus de transition.

Bien que l’on ne puisse pas parler d’un grand succès collectif pour l’instant, la tenue de Pierre-Luc Dubois se veut encourageante pour cette organisation.

À 21 ans, le joueur de centre foule la glace en moyenne pendant 18 min 23 s par match. Il est le troisième attaquant le plus utilisé par John Tortorella. Si Cam Atkinson et Alexander Wennberg le devancent, c’est qu’ils sont utilisés dans tous les aspects du jeu, contrairement à Dubois, que son entraîneur garde au banc pendant les infériorités numériques.

« Il apprend encore à devenir un professionnel. Ça fait partie de mes tâches d’entraîneur de l’aider à cheminer à ce niveau. Toutefois, il joue très bien et il est certainement l’un de nos joueurs les plus constants », a indiqué Tortorella, dans un corridor du complexe sportif de Brossard, lundi matin.

Difficile à tasser

La réponse de Dubois est effectivement très bonne. Après 18 matchs, il domine la colonne des buteurs (6) et des pointeurs (11) des Blue Jackets. S’il maintient cette cadence, il s’approchera, comme l’an passé, du plateau des 30 buts.

Souvent utilisé en compagnie d’Artemi Panarin, Dubois a connu des sommets l’hiver dernier avec 27 buts, 34 aides et 61 points.

« Ça fait partie de la réalité d’un jeune joueur de s’améliorer constamment. Cet été, j’ai travaillé fort en protection de rondelle et sur mon coup de patin, a raconté Dubois. J’ai une bonne relation avec les entraîneurs. J’apprends encore beaucoup. Leur porte est toujours ouverte. »

La LNH a beau changer et favoriser de plus en plus des attaquants un peu plus petits et plus rapides, il n’en demeure pas moins que des mensurations de 6 pieds 3 pouces et 218 livres peuvent encore être des avantages lorsqu’on sait s’en servir.

« Chaque année, il devient plus fort physiquement. On le voit dans sa façon de protéger la rondelle. Quand il place son corps ou qu’il étire son bras entre la rondelle et l’adversaire, ils sont rares ceux qui sont capables de la lui enlever », a fait remarquer un autre membre de l’organisation des Blue Jackets, rencontré à Brossard.

Les dépisteurs se félicitent

Le pari que les Blue Jackets ont pris en le réclamant dès le troisième rang au repêchage de 2016 leur sourit grandement.

« Disons qu’il fait très bien paraître nos dépisteurs », a souligné ce même employé des Jackets.

Derrière les noms d’Auston Matthews et de Patrick Laine, c’est celui de Jesse Puljujarvi qui apparaissait sur la liste de la plupart des observateurs du milieu. Un choix logique pour les Jackets, dont le directeur général, Jarmo Kekalainen, est d’origine finlandaise, tout comme Puljujarvi.

Réclamé par les Oilers, tout juste derrière Dubois, Puljujarvi n’a rien cassé dans la capitale albertaine. Son refus de vouloir jouer à l’intérieur d’un système lui a considérablement nui (en plus d’une blessure qui lui a fait rater le dernier mois et demi de la saison 2018-2019). En 139 matchs, il a récolté 37 points, dont 17 buts.

Sans contrat depuis le 1er juillet et désireux de voir les Oilers négocier ses services, il a choisi de s’exiler en Ligue élite finlandaise, où il a rejoint le Karpat d’Oulu, avec lequel il évoluait avant son arrivée en Amérique du Nord.