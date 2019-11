Place Jean-Béliveau: le vote est lancé pour les statues des Remparts et des Nordiques de l’AMH

Les citoyens de Québec sont à nouveau appelés aux urnes...en ligne cette fois, jusqu’au 19 décembre, pour désigner les deux derniers joueurs de hockey qui seront immortalisés avec leur statue à la place Jean-Béliveau.

La Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec ont ouvert officiellement, mardi, la période de votation visant à honorer un joueur marquant des Remparts et de l’époque des Nordiques dans l’Association mondiale de hockey (AMH). Le vote en ligne est ouvert à tous, sur le site web de la Ville de Québec (ville.quebec.qc.ca/hockey)

Pour les Remparts, les internautes sont invités à choisir l’un de ces joueurs : Guy Lafleur, Simon Gagné, Alexander Radulov, Marc-Édouard Vlasic, André Simard ou Guy Chouinard. Parmi les choix de réponse pour les Nordiques de l’AMH, le public devra sélectionner Réal «Buddy» Cloutier, Richard Brodeur, Serge Bernier, Marc Tardif ou Jean-Claude Tremblay.

Les joueurs retenus pour le sondage ont été choisis par des membres de la Société d’histoire du sport de la capitale nationale, présidée par le journaliste sportif Marc Durand, précise-t-on dans un communiqué de presse.

Les deux nouvelles statues s’ajouteront aux œuvres rendant hommage à Jean Béliveau (As de Québec), aux frères Stastny (Nordiques de la LNH) et à Joe Malone (Bulldogs de Québec). Celle du redoutable buteur des Bulldogs – équipe qui a remporté la Coupe Stanley en 1912 et en 1913 – sera installée à l’automne 2020 dans l’allée commémorative de la place Jean-Béliveau, près du Centre Vidéotron.

La Ville n’a pas précisé à quel moment elle comptait installer les deux dernières statues qui complèteront l’allée. Elles seront réalisées, chacune, avec une enveloppe de 200 000 $, comme les trois premières.