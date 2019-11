Tourisme nature à Cuba

Il existe de nombreuses possibilités d’écotourisme à Cuba. Las Terrazas (Les Terrasses) offre une belle possibilité de prendre un bol d’air pur dans un paysage bucolique, au cœur de la réserve de la biosphère mondiale de la Sierra del Rosario, dans la province d’Artemisa, entre Pinar del Rio et La Havane.

Le petit village Las Terrazas offre l’embarras du choix. Vous pouvez louer une chambre à l’hôtel Moka, qui possède un arbre gigantesque en son centre. Depuis les balcons de l’hôtel, vous aurez une vue panoramique sur le lac tout en bas et sur les collines environnantes.

Vous avez aussi la possibilité de louer une chambre dans une casa particular du village, ou même dans une tente pour ceux qui désirent un contact plus direct avec la nature. On a aménagé de nombreux sentiers pédestres pour les randonnées en forêt et les amateurs de trekking. C’est le meilleur endroit pur écouter le chant des oiseaux, dont le très coloré Tocororo, l’oiseau national de Cuba, et l’oiseau moqueur au chant si caractéristique.

Vous pouvez aussi y aller pour une seule journée, en louant une auto ou les services d’une voiture-taxi pour moins de 100 dollars.

Parmi les activités les plus courues, il y a la visite de la modeste maison d’un chanteur populaire, Polo Montañez, décédé dans un accident routier il y a une quinzaine d’années. Sa maison a été transformée en petit musée sympathique, sans frais d’entrée. Profitez-en pour acheter, tout à côté de la maison, du miel de fabrication artisanale. Le miel cubain est parmi les plus sains au monde, en raison, entre autres, de l’absence d’herbicide et de pesticide dans les cultures maraîchères.

Pour ceux et celles qui aiment les sensations fortes, laissez-vous tenter par un tour en tyrolienne. Deux circuits sont proposés, entre un et deux kilomètres. Les enfants peuvent également en profiter, soit seuls à partir d’un certain âge, soit accompagnés d’un moniteur. Les amateurs d’équitation pourront, eux, effectuer des ballades en montagne, accompagnés d’un guide attentionné.

On loue également des chaloupes. Pourquoi pas un tour du lac dans un décor enchanteur, loin des bruits de la ville? Vous vous sentirez sur un lac des Laurentides, sans la présence désagréable des maringouins, ou sur un lac des Cantons-de-l'Est, avec la chaleur en plus. « Ô temps, suspends ton vol... »

Si l’histoire vous intéresse, vous pouvez visiter une ancienne plantation de café du XIXe siècle, fondée par des immigrants français. Le café, à Cuba, est un incontournable qui sert d’introduction à tout contact humain.

Réservez votre après-midi pour une baignade rafraîchissante dans les cascades de la rivière San Juan, à un kilomètre environ des Terrazas. L’endroit est tout simplement enchanteur et vous trouverez facilement une petite crique pour faire trempette et même plus dans l'une des nombreuses piscines naturelles. Les Cubains y viennent aussi pour piqueniquer. On trouve le long de la rivière de nombreux espaces avec tables en bois et installations pour grillades sur charbon de bois.

Cette dernière activité vous laissera avec un goût de revenez-y.