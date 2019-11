Tramway: un contrat de 280 000$ à CIMA+ pour des voies sur Robert-Bourassa

La firme CIMA+ a obtenu un contrat de 280 000$ pour réaliser l’étude préliminaire d’implantation des voies dédiées dans l’axe Robert-Bourassa.

C’est ce qu’on peut lire dans un sommaire décisionnel, consacré au Réseau structurant de transport en commun et mis en ligne lundi par la Ville de Québec.

Lancé il y a deux mois, un appel d’offres était consacré à la portion de voie dédiée de 4,2 km située au nord du boulevard Robert-Bourassa, entre les boulevards Bastien et Lebourgneuf.

Dans le sommaire décisionnel, on indique que trois firmes ont déposé des soumissions. Or, deux d’entre elles ne se sont pas qualifiées lors de l’étape de l’analyse qualitative des soumissions. Seule la soumission de 280 000$ de CIMA+ a été prise en compte. La Ville avait initialement estimé que ce contrat allait lui coûter 300 000 $.

Les 280 000 $ de ce contrat de services professionnels seront puisés à même les 3 milliards $ de financement des deux paliers de gouvernements supérieurs.

CIMA+ devra notamment réaliser une étude de circulation, une évaluation des scénarios, des plans d’insertion et une estimation des coûts avec plus ou moins 30 % de précision. Son rapport final est attendu pour le 4 septembre 2020.

Voies réservées

Outre le tramway et le trambus, le projet de Réseau structurant comprend deux autres éléments majeurs que sont les voies dédiées et les stationnements incitatifs.

En tout, il y aura trois tronçons de voies réservées, qui vont totaliser 16 km, sur le boulevard Robert-Bourassa, sur le boulevard Pierre-Bertrand et dans le secteur de la rue Clémenceau, à Beauport.

D’après le site internet du Réseau, une infrastructure dédiée «est une plateforme où seuls les véhicules autorisés peuvent circuler. Ces voies exclusives permettent surtout d’assurer une fréquence et des temps de transport plus fiables, efficaces et rapides sans alourdir les conditions de circulation générales».