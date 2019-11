Une expérience enrichissante

À leur première expérience internationale avec Hockey Canada au Défi mondial des moins de 17 ans, James Malatesta et Nathan Gaucher ont vécu non seulement une aventure enrichissante, mais ils ont aussi prouvé qu’ils faisaient partie des meilleurs joueurs de leur groupe d’âge.

Les attaquants recrues des Remparts de Québec ont retrouvé leurs coéquipiers, mardi matin, sur la glace du Pavillon de la jeunesse en prévision de leur retour dans l’alignement jeudi soir contre Alexis Lafrenière et l’Océanic de Rimouski au Centre Vidéotron.

Membre de la formation Canada Noirs, Malatesta a poursuivi son bon boulot amorcé dans l’uniforme des Remparts en récoltant trois buts et autant de mentions d’aides en cinq rencontres, la semaine passée. Son club a toutefois fini loin derrière au huitième rang.

« C’est une expérience que tu vis une fois dans ta vie. J’ai apprécié au plus haut point, j’ai joué à mon meilleur et je pense que j’ai laissé une bonne impression », a lancé le jeune homme qui revendique neuf buts et quatre passes, pour 13 points, en 15 matchs jusqu’ici cette année.

Comparaisons et trucs

Dirigé pendant le tournoi par l’entraîneur associé des Remparts, Martin Laperrière, Gaucher partageait un discours semblable.

« C’était vraiment le fun. J’ai pu comparer avec [les joueurs] du Canada et les meilleurs joueurs au monde et voir comment les autres pays se situent par rapport à notre année de 2003. J’ai gagné un peu d’expérience aussi », a raconté celui qui a fini à égalité au sommet des pointeurs de Canada Rouges avec cinq points, dont deux aides.

Les deux joueurs se sont transformés en éponge tout au long de la semaine pour bonifier leur coffre d’outils. Ils ont particulièrement apprécié le fait de recevoir des conseils d’hommes de hockey provenant des autres ligues juniors au pays.

« Je reviens ici avec beaucoup de trucs des coachs de la OHL et de la WHL qui m’ont beaucoup aidé. Je reviens confiant et j’ai hâte de jouer », a dit Gaucher, un centre de 6 pi 3 po qui a inscrit trois points depuis le début de la campagne.

Mise en bouche

Pour Malatesta, le rêve de porter un jour les couleurs d’Équipe Canada junior à la période des Fêtes prend encore plus de sens à la suite de cette première incursion au sein du programme national.

« C’est vraiment vrai, maintenant. Porter le chandail d’Équipe Canada pour la première fois, c’était vraiment merveilleux, et ça me fait penser que dans deux années ou quelque chose comme ça, ça pourrait être moi sur l’équipe [des moins de 20 ans]. Je vais continuer à donner le meilleur de moi-même », a mentionné le produit des Lions du Lac Saint-Louis.

► Les Remparts seront privés des services de l’ailier Jacob Melanson de six à huit semaines à la suite d’une fracture de la clavicule survenue en 1re période du match de dimanche. Melanson avait gagné le vestiaire en se tenant l’épaule après avoir été poussé dans la bande par Anthony Allepot, des Foreurs.