Une tempête hâtive qui fait le bonheur des sportifs d’hiver

La première bordée de neige de la saison a provoqué une importante affluence dans plusieurs centres de ski et à la Fédération des motoneigistes, qui croulaient sous les demandes d’inscriptions et d’achats mardi.

« La montagne au complet, elle est blanche. On voit la différence aujourd’hui [mardi] à notre centre d’appels et pour les achats. On sent l’engouement », lance la chef de Produit, marketing et communications du Sommet Saint-Sauveur, Ariane Lauzon.

« La neige qui tombe permet de mettre la clientèle dans l’ambiance, de donner hâte au ski. C’est donc excellent pour les ventes », ajoute la conseillère en marketing et communications de Bromont, montagne d’expériences, Hélène Bélisle.

Bien que cette première tempête dans plusieurs régions du Québec a donné des maux de tête aux automobilistes, d’autres ne tenaient plus en place.

« J’avais hâte à cette neige. Il était temps qu’elle arrive ! Ça faisait du bien de retrouver les conditions hivernales », s’exclame l’adepte de ski de 23 ans Billie Morin-Paré, qui s’était rendue sur la seule piste ouverte au Québec, au Sommet Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

Pour les autres centres autour de Montréal, l’ouverture est prévue dans une dizaine de jours en raison du travail qu’il reste à faire dans les sous-bois et les pentes qui doivent continuer d’être enneigées artificiellement.

De la motoneige pendant les fêtes

Les trois dernières années ont été exceptionnelles pour les amateurs de motoneige, selon la directrice des opérations de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Marilou Perreault.

« Cette neige nous rend très fébriles. On espère que ça va rester et qu’on va pouvoir faire de la motoneige partout au Québec pendant le temps des Fêtes », mentionne-t-elle.

Idem pour les centres de ski, qui souhaitent pouvoir offrir d’aussi belles conditions que l’an dernier.

« Le froid reçu en 2018 avait permis d’ouvrir un bon nombre de pistes dès le début de la saison », indique Mme Bélisle.

Malgré l’engouement, la fébrilité et la passion, Mme Perreault rappelle que la prudence doit demeurer la priorité des motoneigistes.

L’an dernier, le bilan des décès en motoneige est descendu à 19, sur 100 000 passionnés. Il s’agit du plus bas chiffre depuis 2012, une fierté pour cette association.

Elle rappelle que personne n’est gagnant en s’aventurant rapidement dans les sentiers.

« Attendez donc quelques semaines. Vous maganez les sentiers et vous mettez votre vie en danger. Faites briller vos motoneiges et planifiez vos vacances en attendant », a-t-elle conclu.