ASSELS, Robert (Bobby)



Les Salons Funéraires J.F. Fortin & Fils de Port-Daniel vous font part du décès de M. Robert (Bobby) Assels survenu au CHUM de Montréal le 1 novembre 2019 à l'âge de 58 ans. Natif de Port-Daniel, il demeurait depuis plusieurs années à Montréal. Il était le fils de feu M. Robert Assels et de dame Andréa Roussy. Il laisse dans le deuil sa mère: Dame Andréa Roussy, 3 sœurs: Mary-Ann, Louise, Linda (Lucie); 2 frères: Marc (Hélène), William (Karen); son filleul: Pierre-Alexandre (Vicky), ses neveux et nièces: Yvérick (Stéphanie), Jean-Philippe (Vi), Vincent (Samara), Maïka, Alexia Maude et Thomas; ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille recevra vos condoléances le samedi 16 novembre 2019 de 9 h à 10 h 45 au400 rte FournierPort-Danielet, de là, au cimetière de l'endroit. La direction des funérailles a été confiée auxLa direction et le personnel de HG Division offrent leurs plus sincères condoléances à la famille et la remercie pour sa confiance. Vos sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation du CHUM ou à la société Canadienne du Cancer. Pour vos messages de condoléances ou pour consulter nos avis de décès, visitez notre site internet au www.hgdivision.com.