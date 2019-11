CLOUTIER, Laurent



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 7 novembre 2019, à l'âge de 86 ans 11 mois, est décédé monsieur Laurent Cloutier, époux de feu dame Jeanne d'Arc Giguère. Né à Ste-Anne-de-Beaupré, le 7 décembre 1932, il était le fils de feu dame Eva Mathieu et de feu monsieur Adélard Cloutier. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard au printemps 2020. Monsieur laisse dans le deuil ses enfants: Robert (feu France Bouffard), Annie (Louis Chrétien); sa belle-soeur Yolande Therrien (feu Yves); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère: Antonin, Jean-Guy (Lucienne Mercier), Antonine (feu Wellie Barrette), Pierrette, Manon Blanchard (feu Laurent); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère et le beau-frère de Pauline (Fernand Miville-Deschênes), Denise (Bernard Huot) tous décédés. La famille remercie le personnel du 5e étage de l'unité des soins palliatifs et du 4e étage de l'unité de Cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que du CLSC Orléans pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.fmcoeur.qc.ca, Tél.: 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de