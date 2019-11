FOURNIER RICHARD, Madeleine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Madeleine Fournier, épouse de feu monsieur Yves Richard. Elle était la fille de feu dame Marguerite Léveillé et de feu monsieur Lévi Fournier. Elle demeurait à Lévis et autrefois de Saint-Pamphile. Elle était la mère de: feu Simon (Hélène Bélanger), Michel (Louise Fortin), Mimi, Suzanne, Louise (Jacques-René Sirois), Robert (Micheline Dumas), Brigitte (Pierre Pouliot). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Mathieu, Geneviève, Alexandre, Christian, Marie-Michèle, Maude, Pierre-Yves et leur conjoint(e), ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Gisèle (feu Eddy Rheault), Yolande (Louis-Aimé Blouin), Michel (Claudette Descombes) et feu Jean-Marie (Rita Pelletier). De la famille Richard: Sr Louise RJM, Sr Hélène RJM, feu Lin (Fernande Pelletier), feu Rock (Fernande Dupont), feu Jean-Marc (Alberte Jean). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Villa Mon Domaine de Lévis pour leur support, les soins apportés ainsi que leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix qui vous tient à coeur. Divers formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi jour des funérailles à compter de 11h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " Bellevue ".