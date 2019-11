1 495 000 fois merci!

Chères lectrices,

Chers lecteurs,

Ce sont d’excellentes nouvelles qui nous arrivent, ces jours-ci, alors que le plus récent sondage Vividata, qui mesure le lectorat des journaux, confirme encore une fois la position de leader du Journal de Québec.

Vous êtes désormais près de 1,5 million à nous lire sur l’ensemble de nos plateformes, une performance dont nous sommes fiers et qui témoigne de votre attachement à la qualité de l’information que vous offre notre équipe.

Le format papier, toujours très populaire

Le Journal de Québec est le quotidien le plus lu dans la région de Québec et dans l’Est-du-Québec, et compte deux fois plus de lecteurs que son plus proche concurrent.

Fait à signaler : notre journal en format de papier — le seul à y être publié sept jours sur sept — demeure très populaire, alors que plus d’un million de Québécois le lisent chaque semaine.

Ce sondage confirme aussi que vous appréciez nous lire sur l’ensemble de nos plateformes, qu’il s’agisse de notre site web jdeq.com ou de notre application J5 que vous pouvez consulter sur votre ordinateur ou l’appareil mobile de votre choix.

Nous sommes plus que jamais un leader de l’information numérique et nous avons l'intention de le demeurer.

«Un vrai journal, un journal vrai»

Au Journal de Québec, nous faisons de la qualité du contenu une priorité absolue.

Que ce soit avec les reportages de notre Bureau d’enquête, la grande variété d’opinions de nos chroniqueuses et chroniqueurs, et la rigueur des journalistes qui couvrent pour vous l’actualité de Québec et d’ailleurs, nous nous engageons à vous offrir chaque jour «un vrai journal, un journal vrai».

Chères lectrices, chers lecteurs, merci de nous lire!

À nos annonceurs, merci de votre fidélité!

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef

Numéro 1 sur toute la ligne

(lectorat cumulatif des 7 jours de la semaine)

Le Journal de Québec

Multiplateforme : 1 495 000

Imprimé : 1 070 000

Numérique : 755 000

Le Soleil

Multiplateforme : 806 000

Imprimé : 532 000

Numérique : 408 000

(Source : Vividata Automne 2019, 14 ans +, province de Québec, cumulatif 7 jours)