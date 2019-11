LÉVESQUE, Claire Fortier



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 7 novembre 2019, à l'âge de 76 ans, dans la sérénité et entourée de sa famille et de son conjoint, est décédée madame Claire Fortier, épouse de monsieur Richard Lévesque. Elle était la fille de feu madame Lucienne Thomassin et de feu monsieur Roch Fortier. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 14 novembre de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h et vendredi de 11 h 30 à 13 h 40 au salon commémoratifL'inhumation se fera au cimetière paroissial. Madame Fortier laisse dans le deuil son époux Richard Lévesque. Elle était la sœur de: feu Charles-Auguste (Angélique Cyr), Lionel (Madeleine Girard), Robert (Céline Larocque), Denise (feu Roger Rodrigue, feu Émile Gagné), Thérèse (feu Omer Paquet), Lorraine (Gustave Rodrigue), feu Aurèle (Diane Simoneau), feu Blandine (Marcel Thomassin) et feu Gérard (Rose Martel); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Lévesque: Jacques (Lucie Lortie) et Réjean; son filleul Keven ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement Pierre Dumas. Un remerciement spécial à toute l'équipe de soins en hémato-oncologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour le respect et l'humanité démontrés durant ce parcours obligé. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Ste-Thérèse de Lisieux, 158, rue Bertrand, Québec (Québec) Canada G1B 1H7 https://petitetherese.org/fr/sanctuaire/don