DIONNE, Yannick



À son domicile, le 29 octobre 2019, à l'âge de 46 ans et 4 mois, est décédé monsieur Yannick Dionne, fils de madame Raymonde Bérubé et de monsieur Jacques Dionne. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 11 h à 14 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses parents: Raymonde Bérubé et Jacques Dionne, son frère Sylvain; ses oncles et tantes de la famille Bérubé: feu Lise, feu Gilles (Diane Joncas), Yves (Gaétane Pigeon), Ghislain (feu John Friend), Louiselle (Jean-Marc Laplante), Aline (Michel Lizotte) et Carole (Marcel Rioux) et de la famille Dionne: son parrain Marc-André et sa marraine Céline Hudon, Estelle (Jean Sawyer), Julien (Nicole Soucy) et Bruno (France Bélanger); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.