HAMEL, Pierre



À l'hôpital St-François d'Assise, le 5 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé paisiblement et entouré de sa famille monsieur Pierre Hamel, époux de madame Thérèse Tanguay, fils de feu madame Irène Rochette et de feu monsieur Octave Hamel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 15 novembre 2019, de 18 h à 21 h et le samedi 16 novembre 2019, de 9 h à 10 h 30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de- Belmont. Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Tanguay, ses enfants: Marie (Daniel Plamondon) et Jean (Manon Rouillard); ses petits-enfants: Joanie (William), Vincent (Sabrina), Jonathan (Camille), Dominique et Louis (Audrey); ses frères et sœurs: Jeanne d'Arc (Viateur), Denise, Jacques, Monique (Bob), Thérèse (Yves), Hélène, Cécile, Paul (Micheline) et Gabriel (Dominique); ses belles-sœurs: Danielle, Gilberte, Lisette, Marguerite, Madeleine, Marie (Laurent) et Pierrette (André); son beau-frère Claude (Lise), ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, Téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.