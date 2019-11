CAYOUETTE, Louise Tremblay



Au CHSLD de Lévis, le 8 novembre 2019, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédée madame Louise Tremblay, épouse de feu monsieur Jean-Louis Cayouette, fille de feu madame Marie-Louise Maranda et de feu monsieur Joseph Tremblay. Elle demeurait à Lévis.Elle rejoint son fils Marcel, sa sœur Simone (Jean-Paul Blouin), ses frères: Joseph (Nelly Hethrington) et Paul (Anita Vigneault). Elle laisse dans le deuil sa sœur Cécile (feu Roméo Pelletier), ses enfants: Gisèle (Jean Guilloteau), Denis (Claire Breton), Gilles (Céline Couture), Hélène (Denis Patterson); ses 10 petits-enfants et leur conjoint et conjointe, ses 15 arrière-petits-enfants, ses nombreux neveux et nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule lundi 18 novembre 2019, de 19 h à 22 h.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Nous tenons à remercier chaleureusement tout le personnel du 6e étage du CHSLD de Lévis pour leur dévouement et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.