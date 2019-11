FILLION, Lucie Gauthier



À l'hôpital St-François d'Assise, le 2 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Lucie Gauthier, épouse de monsieur Florent Fillion et fille de feu monsieur Henri Gauthier et de feu madame Simonne Julien. Madame Gauthier laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles: Nadine et Marylène; ses petits- enfants: Alexandre, Carolane, Antoine et Pierre-Olivier; ses sœurs de la famille Gauthier: Lorraine (Réal Vézina) et Ghislaine (feu Yvon Paquet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fillion: Yolande (feu Robert Pronovost), Suzanne, feu Evelyne (feu André Hamel) et feu Jeannine (feu André Gauthier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lade 11h à 14h45.et de là au crématorium.