Chantal Lacroix: rire avec son ex

Même si cela fait plus de 20 ans que son histoire d'amour avec Mario Tessier est terminée, Chantal Lacroix est toujours curieuse de voir ce qu'il propose sur scène.

Comme elle l'a fait lors des débuts en solo de l'humoriste avec «Seul comme un grand», elle a assisté au spectacle «Transparent», dont la première montréalaise a eu lieu mardi soir, à L'Olympia.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

«C'est mon ex. On est sortis ensemble un an. J'avais 30 ans... Ça fait exactement 24 ans», a-t-elle confié, tout sourire, pour expliquer sa présence.

Chantal Lacroix prépare actuellement une autre émission pour Canal Vie, «Maintenant ou jamais», qui sera encore une fois synonyme d'inspiration et de bonté. «Ça me nourrit, a confié l'animatrice. Je regarde Mario; lui c'est l'humour, c'est faire rire. Moi, c'est essayer de faire une différence à ma façon.»