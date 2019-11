Des conférences sur l’entrepreneuriat à ne pas manquer au Rendez-vous Réseau M 2019

L'appel de l'entrepreneuriat semble se faire entendre par de plus en plus de jeunes.

Être son propre patron, convertir une passion en gagne-pain et réaliser un projet en accord avec ses valeurs sont des éléments qui donnent envie de faire le saut.

Mais au-delà des belles et grandes ambitions, on ne doit pas négliger l’importance d’être bien outillé et conseillé.

C’est d’ailleurs la raison d’être de Réseau M, une organisation qui offre des services d’accompagnement et de mentorat par des gens d’affaires accomplis à des milliers d’entrepreneurs.

Selon Lysane Sénécal Mastropaolo, responsable de l’événement Rendez-vous Réseau M 2019 qui se déroulera le 19 et 20 novembre prochain, ce sera l’occasion pour les passionnés d’entrepreneuriat de «s’inspirer, s’outiller et développer des relations à échelle humaine».

Il y aura plus de 25 conférences et ateliers interactifs au programme.

En voici un bref aperçu.

Pierre-Yves McSween

L’incontournable comptable et auteur viendra discuter de l’importance de la cohérence dans l’image de marque de l’entrepreneur.

Les villes du Québec: puissances entrepreneuriales

Un panel composé de quatre maires discutera des façons que les villes disposent pour être de véritables engins de développement économique.

Entreprendre de père en fille

Un panel de gens d’affaires aguerris animé par Danière Henkel abordera la transmission intergénérationnelle des entreprises de père en fille.

Pour consulter la programmation complète, c’est ici .