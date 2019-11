Des fraudeurs se font passer pour des policiers à Québec

Des fraudeurs ont réussi à extorquer des sommes importantes à plusieurs citoyens, dont un montant de 12 000 $, en se faisant passer pour des employés du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

La police de Québec a décidé d’alerter la population au sujet de ce nouveau type d’arnaque, mercredi, après avoir dénombré une dizaine de victimes depuis le mois d’août.

Les malfaiteurs procèdent en contactant par téléphone des résidents et en prétendant travailler pour le SPVQ. Parfois, ils agissent à plusieurs et utilisent des moyens technologiques pour créer de faux numéros de téléphone qui semblent authentiques. Certains poussent l’audace jusqu’à faire afficher le nom du SPVQ.

Recherchée à l’étranger

Selon le mode opératoire qui a été observé, le suspect mentionne à la victime qu’elle est recherchée dans un autre pays pour une affaire de blanchiment d’argent à la suite d’un vol de son identité.

Il met de la pression sur celle-ci en affirmant notamment que des policiers viendront l’arrêter. Pour éviter des ennuis avec la justice, on lui demande de déposer un montant d’argent en bitcoins dans un guichet sélectionné par le suspect.

Bien que toute cette histoire soit inventée, l’arnaque a fonctionné à plusieurs reprises et les escrocs ont réussi à empocher un butin intéressant de plusieurs milliers de dollars. Des gens aux profils variés — travailleurs et retraités, jeunes et moins jeunes — ont mordu à l’hameçon. Pour l’instant, la police n’a procédé à aucune arrestation dans ce dossier.

«Des sommes importantes ont été soutirées aux victimes, dont un montant de 12 000 $», souligne l’agente Sandra Dion, porte-parole du SPVQ. Elle ajoute que «ce stratagème pourrait également être utilisé en prétendant faussement travailler pour une autre institution».

Insécurité

Selon la police, les fraudeurs sont constamment à la recherche de nouvelles stratégies et savent à s’adapter à leur environnement. Le recours au vol d’identité dans le scénario en question pourrait donc être une façon, pour les fraudeurs, de profiter de l’insécurité des Québécois dans la foulée de fuites de données très médiatisées.

Le SPVQ indique qu’il faut faire preuve de vigilance si l’on reçoit ce type d’appel douteux. Surtout, il ne faut jamais prendre une décision en étant précipité, indique la police. Il ne faut pas céder aux menaces et plutôt vérifier l'authenticité de l’appel en communiquant directement avec le service de police ou le ministère en question.

«C’est toujours le même principe. Si une organisation officielle vous contacte pour obtenir des renseignements personnels ou pour de l’argent, on ne répond pas à ça et on fait des validations directement auprès de l’organisation», conseille la porte-parole Sandra Dion.

Tout renseignement concernant ce type de fraude doit être transmis au service de police en composant le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR, sans frais.