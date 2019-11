Espagne: une autoroute encore bloquée par des indépendantistes catalans

L'autoroute AP7 reliant la France à l’Espagne était encore bloquée mercredi matin près de Gérone en Espagne par des indépendantistes catalans qui avaient bloqué cet axe lundi et mardi au niveau de la frontière entre les deux pays avant d’être délogés, selon les autorités locales.

Selon le service régional catalan de trafic routier, l’AP7 était coupée au niveau de Sant Gregori dans la province de Gérone, bastion indépendantiste. Les images de la télévision espagnole montraient des dizaines de personnes sur les voies.

Ce blocage depuis mardi au niveau de Gérone à l’appel de la plateforme indépendantiste « Tsunami démocratique » intervient après le blocage de cette même autoroute au niveau de la frontière entre la France et l’Espagne lundi et mardi matin avant qu’une intervention des forces de l’ordre françaises et catalanes ne déloge les manifestants.

La circulation avait pu reprendre sur l’axe dans l’après-midi, mais les indépendantistes ont ensuite coupé le même axe près de Gérone, ce qui a entraîné de nouvelles perturbations.

Ces actions visent à protester contre la condamnation mi-octobre de neuf dirigeants indépendantistes catalans à de lourdes peines de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017.

Cette sentence a entraîné de nombreuses manifestations dont certaines ont dégénéré en violences à Barcelone et dans d’autres villes de Catalogne, région du nord-est de l’Espagne.