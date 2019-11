Financière Fairstone veut prendre la relève d’Accord D

La Financière Fairstone entend profiter de la fin du service Accord D de Desjardins aux commerçants pour prendre d’assaut le marché québécois.

Hier, la direction de l’entreprise spécialisée dans le crédit a annoncé qu’elle approuvait préalablement comme clients tous les marchands qui brassaient des affaires avec Accord D. Ce qui représente environ 11 000 entreprises.

« Cela fait déjà plusieurs années que nous sommes présents dans ce secteur d’affaires. Nous sommes un compétiteur d’Accord D », avance au Journal Serges Bériault, vice-président directeur, Crédit indirect.

Il concède toutefois que Desjardins détenait la majorité des parts de marchés à travers la province. La Financière Fairstone offre actuellement du financement promotionnel dans plus de 3700 commerces au Canada, dont environ 500 sont au Québec.

Cette forme de financement permet aux consommateurs de payer en plusieurs versements des biens dispendieux comme des meubles ou des électroménagers.

La compagnie montréalaise, qui n’est pas une institution bancaire, promet d’offrir des offres similaires à celles de Desjardins. Rappelons que le financement Accord D disparaîtra graduellement à partir de mai prochain.

« On vise plusieurs secteurs d’activités, comme les électroménagers, les meubles, l’électronique et les centres de rénovation. Pour que cela soit intéressant, il doit y avoir du volume transactionnel », explique M. Bériault.

Employés

Le vice-président invite aussi les employés touchés par cette décision à la coopérative à communiquer avec la Financière Fairstone s’ils recherchent un nouveau défi. Desjardins prévoit l’abolition d’environ 100 postes en lien avec la disparition d’Accord D et la vente de sa division Monetico à la société américaine Global Payments.

La Financière Fairstone, qui compte 500 travailleurs, est une société privée détenue par un groupe d’investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés affiliées de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners.